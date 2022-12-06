شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية 2023.. الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة، موضحة أنها ستكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات، وتشمل أسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم بما يتوافق مع نظام التقييم الجديد وأخرى تفرز مستويات الطلاب المختلفة وتتناسب مع مستويات الطلاب، حيث تتدرج الأسئلة بين السهولة والصعوبة، متابعة: يجب على الطالب المذاكرة والاستعداد الجيد للاختبارات.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 28 نوفمبر 2022، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة 2022 – 2023.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرصه على هذه اللقاءات، التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور الإعلام الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادًا للامتحانات، وموضحًا أنه سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على إتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

وقال الوزير، إن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.