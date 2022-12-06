شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: السبت المقبل آخر موعد للتقدم بالتماسات على نتائج الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أن تم فتح باب التقدم بالالتماسات على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" بالكلية منذ يوم السبت الماضى ،على أن يستمر التقدم حتى يوم السبت المقبل .

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن التقدم بالالتماسات يكون إلكترونيا من خلال موقع الكلية مع سداد الطالب 50 جنيها رسوم الالتماس، وذلك للمادة الدراسية الواحدة ورفع إيصال السداد على الموقع.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه بعد الانتهاء من قبول التماسات الطلاب يتم مراجعة ورصد الدرجات للطالب فى المادة التى تقدم بها الالتماس على أن يتم إعلان النتائج للطلاب مباشرة.