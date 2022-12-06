شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 10 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، ضمن 70 رحلة دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بدأت من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وكشفت جداول رحلات اليومية ليوم الثلاثاء، من المقرر أن يستقبل المطار رحلة خاصة، و4 رحلات من بولندا، ورحلتين من المانيا، ورحلة لكسمبورج، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية، المقرر أن تصل خلال الأسبوع 70 رحلة بينهم 4 رحلات داخلية، و66 رحلة أوروبية، قادمة من 9 دول أوروبية.

وتصل الرحلات الأسبوعية من عدة دول أوربية بينها 3 رحلات من بلجيكي، و4 رحلات من هولندا، و9 رحلات من إيطاليا، و19 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا .

كما تصل 4 رحلات خلال الأسبوع من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، وكذلك 4 رحلات داخلية يصلون خلال الأسبوع من مطار القاهرة الي مرسى علم الدولى .