شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة عبور إلى المتحف الكبير.. 10 معلومات عن تطوير طريق المنصورية - الطريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع تطوير طريق المنصورية من كفر غطاطي حتى الطريق الأبيض.
1- يستهدف المشروع تحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين وخدمة المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.
2- يخدم الطريق مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام والمناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير.
3- تنفذ أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض بنطاق مركز ومدينة كرداسة بطول 7كم.
4- يستهدف المشروع توسيع الطريق بعرض (30م – 35م)، بدلا من عرض 15م
5- تنفذ أعمال المشروع على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تبلغ 130 مليون جنيه
6- تجرى أعمال تطوير ورصف الطريق بالتوازي مع عملية تدبيش وتبطين الترعة في ذلك المسار
7- من المقرر الإنتهاء من أعمال المشروع بالكامل من أعمال رصف وتطوير وخدمات إنارة وأرصفة مشاة وأعمال تجميل، 30 مايو القادم.
8- يشمل المشروع إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير الجديدة بطريق المنصورية
9- سيشهد المشروع إنشاء 10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين.
10- تستهدف خطة التطوير، استكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض (بعد الـ7 كيلو) وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي