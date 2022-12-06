شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة عبور إلى المتحف الكبير.. 10 معلومات عن تطوير طريق المنصورية - الطريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير طريق المنصورية من كفر غطاطي حتى الطريق الأبيض الذي تنفذه محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق والنقل، أحد أهم المشروعات التي تستهدف إعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة لزائري المناطق الأثرية بالجيزة، باعتباره بوابة عبور للمتحف المصري الكبير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع تطوير طريق المنصورية من كفر غطاطي حتى الطريق الأبيض.

1- يستهدف المشروع تحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين وخدمة المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

2- يخدم الطريق مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام والمناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير.

3- تنفذ أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض بنطاق مركز ومدينة كرداسة بطول 7كم.

4- يستهدف المشروع توسيع الطريق بعرض (30م – 35م)، بدلا من عرض 15م

5- تنفذ أعمال المشروع على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تبلغ 130 مليون جنيه

6- تجرى أعمال تطوير ورصف الطريق بالتوازي مع عملية تدبيش وتبطين الترعة في ذلك المسار

7- من المقرر الإنتهاء من أعمال المشروع بالكامل من أعمال رصف وتطوير وخدمات إنارة وأرصفة مشاة وأعمال تجميل، 30 مايو القادم.

8- يشمل المشروع إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير الجديدة بطريق المنصورية

9- سيشهد المشروع إنشاء 10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين.

10- تستهدف خطة التطوير، استكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض (بعد الـ7 كيلو) وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي