شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد المنتدى العربى السادس لبحث "إزالة ملوحة مياه البحر" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح المنتدى العربي السادس حول" أفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية " اليوم الثلاثاء، والذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى كيفية الاعتماد على الطاقة النووية فى إزالة ملوحة مياه البحر ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تحت عنوان "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية".

ويشارك في هذا المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.