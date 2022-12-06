شكرا لقرائتكم خبر عن موانع العمل بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمعلمين تسجيل بياناتهم للعمل والمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى.

وحددت وزارةً التربية والتعليم ضوابط الترشح لأعمال الامتحانات، وأيضا الموانع وفقا التالى:

أولا الموانع العامة:

-الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

-أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الموانع الخاصة:

- ألا يكون لديهم أي مانع من المواقع الآتية: أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حربنا على الصالح العام.

-أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية وصناعي - زرامی - تجاری - فندقى (رأي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الشروط الخاصة للتقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفني" بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة، وأن الحصول على مؤهل عال بالنسبة الرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة، وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني وتجاري فندقي - زراعي - صناعي للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا، وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل.