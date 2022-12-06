شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: إيقاف مدير فندق عائم لإلقاء مخلفات صلبة في نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله حول قيام أحد المنشآت الفندقية العائمة والتى تعمل بين الأقصر وأسوان بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من مسئولى وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق فى هذه الواقعة.

وأثبتت التحقيقات عدم إلتزام هذه المنشأة بأخذ الإحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاً من إلقائها فى الأماكن المخصصة، وذلك بالمخالفة للقوانين الخاصة بذلك.

وقامت وزارة السياحة والآثار، اليوم على الفور، بإيقاف مدير هذه المنشأة الفندقية العائمة لمدة ثلاثة أشهر وذلك للإضرار بسمعة مصر السياحية.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار على حرصها فى إطار دورها الرقابى على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يضر بسمعة مصر السياحية، وخاصة أن هناك ضوابط للوزارة منظمة لعمل المنشآت الفندقية العائمة وسبل تلافى ذلك، وأن ما تم هو تصرف فردى.

وتهيب الوزارة بكافة المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك العاملين بها الحفاظ على نهر النيل العظيم، وعدم التعدى بأى شكل من الأشكال عليه لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وتوجه وزارة السياحة والآثار الشكر لوزارتى البيئة والرى والموارد المائية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى على سرعة الاستجابة والإجراءات الحاسمة التى تم اتخاذها تجاه هذه الواقعة.