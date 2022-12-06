شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بزراعة عين شمس: الدولة لديها 19 مليون رأس ماشية تنتج 7 ملايين طن لبن سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الثروة الحيوانية هى سلة بروتين حيوانى هام ينعكس على تغذية وصحة الفرد، مما يدل على اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن وأن يتناول الهرم الغذائى الخاص به بشكل سليم.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز، أن مصر لديها تنوع من السلة البروتينية ما بين إنتاج خاص من اللحوم الحمراء المتمثلة فى المواشى، مشيرا إلى أن تعداد الثروة الماشية يبلغ حوالى 19 مليون رأس ماشية، كما ننتج 7 ملايين طن لبن سنويا، ولدينا إكتفاء ذاتى من اللبن الخاص بالشرب.

وأكد أن الدولة لديها إكتفاء ذاتى من الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء 57% ، ونستورد 350 ألف طن لحوم، وكى نقلل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء كان من الواجب أن يكون لدينا قاعدة عريضة من صغار المربين وحتى المزارع النظامية من العجول الصغيرة.