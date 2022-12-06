شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة عاجلة لـ"ربات البيوت" حول انتشار فيروس كورونا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلى "ربات البيوت" بالحفاظ علي التهوية الجيدة للمنازل للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك الفيروس المخلوى .

وكان أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأدوية الخاصة ببرتوكول علاج الفيروس المخلوى متوفرة بالمستشفيات، مضيفا أن مستشفيات الصدر تستقبل المصابين بحالات الأمراص التنفسية علي مدار 24 ساعة وتقدم العلاج بالمجان.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم أنه تم إرسال منشورات إلي مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات تتضمن التعريفات المحددة لاصابة بالفيروس المخلوى حتى يسهل تشخيصه والتعامل معه علاجيا .

وأشار عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، في 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التي تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفي أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.



