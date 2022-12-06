شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب عمل انتهت مدة اشتراكه التأمينى هل يستحق تعويض بطالة؟.. التأمينات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا من صاحب عمل " تم انتهاء مدة اشتراكي لتصفية الشركة التي أعمل بها هل استحق تعويض بطالة؟

ونشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرد على موقعها الإلكترونى"على المؤمن عليه المتعطل والمنتهي خدمته بسبب التصفية أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم 29 المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم 6 و شهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

وتستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات ديسمبر، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثاني على التوالي ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

كانت الحكومة قد أصدرت حزمة رعاية اجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، وأن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيمة بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪.