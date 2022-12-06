شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم.. استكمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات اليوم الثلاثاء، لإجراء انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات، على أن تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر المقبل، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر 2022.

والجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية انطلقت الأحد، حيث تم الانتهاء في 317 كلية وذلك بنسبة 72% من عدد الكليات لشغل 4438 مقعدا لعضوية اللجان المختلفة علي مستوي الكليات بالانتخابات والتزكية، وتبقى 128 كلية أجريت بها انتخابات الإعادة أمس الاثنين.