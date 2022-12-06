شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز التنمية الحضرية: الدولة لديها مشروعات تكلفتها تريليون و 160 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق رئيس جهاز التنمية الحضرية، أن الدولة تحاول فى وقت وجيز، تقديم حق الناس من المشروعات الكبيرة، موضحا: أن هناك أرقاما تتحدث وتختصر حكاية طويلة.

وأوضح: كنا نتحدث عن أرقام نستحى أن نذكرها، ولكن الآن يوجد فى مصر مشروعات تعادل تكلفتها تريليون و160 مليار جنيه.

وأضاف المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على "القناة الأولى المصرية": نستغل الفرصة والدعم المالى حتى لا نتأخر عن إتمام المشروعات لخدمة المواطنين، موضحا أن الإسكندرية كانت من أكبر المحافظات التى بها تكدس سكانى، وتم إطلاق مشروع بشائر الخير 1 و2 و3 و 5 و4 فى البحيرة.

ولفت إلى أن الدولة لديها طموح كبير نفذت من خلاله مشروعات ضخمة، مؤكدا أن الدولة "لا تستخسر" فى المواطن أن تعطيه شئ جميل ومشروعات قومية مهمة، بسبب أن مصر بها منظومة متكاملة فى التطور العمرانى، بالإضافة إلى الإستدامة والحفاظ على هذه المكتسبات، مشيرا إلى أن العمل يستمر على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم الإنتهاء من منطقة الأسواق خلال 3 شهور، والعمل فى مشروع "جوهرة الفسطاط" وقريبا افتتاح أول باكورة من المشروعات السكنية من مبادرة "دار"، مؤكدا "إيدينا ستطول كل مكان" وسنعمل فى الـ 27 محافظة.