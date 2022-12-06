7 عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح التى تساعد المواطن على شراء سخان مياه شمسى بجودة عالية، وفيما يلى بعض العوامل التى تساعد على شراء سخان شمسى جيد :

1- انواع أنظمة التسخين(التداول المباشر- التصريف لاسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء ).

2- نوع السخان الشمسى (سخان الانابيب الحرارية- السخان الشمسى Flat Plate- أنظمة تسخين الانابيب المفرغة).

3- صناعة السخان.

4- مساحة المجمعات الشمسية.

5- الخزان الشمسى (استل استيل – ايناميل).

6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار.

7- الضمان.