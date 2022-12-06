شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى أكتوبر والمهندسين.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل (عضو فريق) بأحد المطاعم الشهيرة بفرعي أكتوبر والمهندسين.

وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-المؤهل من متوسط.

-السن حتى 35.

-ذكور فقط.

-9 ساعات عمل.

-المرتب 3000 جنيه + إضافي وحوافز.

-تأمين طبي واجتماعي.

-موقف من التجنيد.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".