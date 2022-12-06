شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات المحال التجارية والمطاعم فى حملة بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بمواصلة شن الحملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام وتوفير حرم امن لسير المواطنين.

وفى هذا الإطار، شن حي العمرانية اليوم حملة لرفع الإشغالات وتعديات المطاعم والمحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع حسن القاضي من شارع فاطمه رشدى ومدكور وفيصل وأحمد كامل والزعفران، وتم رفع كافه الإشغالات وتشميع عدد من المنشآت المخالفة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بمتابعة عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية وكافه الإدارات المعنية.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.