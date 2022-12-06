أخبار مصر

5 مكاسب لإطعام الطعام.. من أسباب دخول الجنة (اعرف التفاصيل)

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب لإطعام الطعام.. من أسباب دخول الجنة (اعرف التفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد مجمع البحوث الإسلامية مكاسب لإطعام الطعام، مطالبا بالحرص على اغتنام الفرصة، حيث إن المواظبة عليها لها مكاسب عظيمة، وهي: 

 

1- سبب لدخول الجنة؛ لقوله «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةِ .

 

2- أن تكون من خيرة الناس؛ لقوله: « خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلامَ ..

 

3- من خير الأعمال؛ لقوله عندما سُئل عن أي الإسلام خير "تطعم الطَّعَامَ"، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ ..

 

4- له أجر إطعامه ويضاعفه له الله؛ لقوله ﷺ حَتَّى إِنَّ التَّمْرَةَ أَوِ اللُّقْمَةَ لَتَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ ..

 

5- النجاة من أهوال يوم القيامة ودخول النار؛ لقوله ﷺ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا