شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب لإطعام الطعام.. من أسباب دخول الجنة (اعرف التفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد مجمع البحوث الإسلامية مكاسب لإطعام الطعام، مطالبا بالحرص على اغتنام الفرصة، حيث إن المواظبة عليها لها مكاسب عظيمة، وهي:

1- سبب لدخول الجنة؛ لقوله «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةِ .

2- أن تكون من خيرة الناس؛ لقوله: « خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلامَ ..

3- من خير الأعمال؛ لقوله عندما سُئل عن أي الإسلام خير "تطعم الطَّعَامَ"، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ ..

4- له أجر إطعامه ويضاعفه له الله؛ لقوله ﷺ حَتَّى إِنَّ التَّمْرَةَ أَوِ اللُّقْمَةَ لَتَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ ..

5- النجاة من أهوال يوم القيامة ودخول النار؛ لقوله ﷺ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ.