كل ما تريد معرفته عن دير الشهيد العظيم مارجرجس بالزريقات

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير الشهيد مارجرجس بالزريقات أحد الأديرة الأثرية في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع الدير الأثرى غرب الدير الحالــى بـــ 10 كــم وكان يتبــع قريــة الديمقــراط (نجــع الديمقرية)، وقــد جــاء ذِكــر البلــدة بهــذا الاســم، فــي خاتمــة مخطــوط يعــود إلــى عــام 960 م باللغــة القبطيــة، ويعتقــد بعــض الدارســين أن هــذا المــكان كان أســقفية بنفــس الاســم، حيــث جــاء ذِكرهــا وحاليًــا يطلــق عليــه بعــض الأعــراب ديــر الحجــر.



دير الشهيد مارجرجس

أمــا الديــر الحالــي ديــر الشــهيد العظيــم مــار جرجــس يقــع علــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل جنــوب مدينــة أرمنــت ، علــى حافــة الصحــراء بالقــرب مــن قريــة الرزيقــات وهــى شــمال شــرق الديــر بـــ 4 كــم وتتبــع مركــز أرمنــت التــي يقــع الديــر جنوبهــا بحوالــي 13 كــم كمــا ويبعــد الديــر بحوالــي 5 كــم غــرب قريــة الديمقــراط

الدير القديم:

هــذا الديــر بنــاه القديــس تــادرس تلميــذ الأنبــا باخوميــوس أب الشــركة. حيــث قيــل إنــه يوجــد ديــر بنــاه تــادرس

للرهبــان فــي أرموتيــم اي ارمنت القريبــة مــن بلدتــه

ومنــذ القــرن الرابــع عشــر لــم يذكــر التاريــخ عنــه شــيئًا وذلــك لاندثــار أديــرة عديــدة بســبب الغــارات المتكــررة والهجــوم علــى الأديــرة بالإضافــة إلــى نــدرة المســاعدات للأديــرة نظــرًا لســوء الحالــة الاقتصاديــة ومصــادرة أمــلاك الكنائــس والأديــرة مــن المماليــك والحــكام



الدير من الداخل

الدير الجديد:

نجــد أن الديــر ذُكــر عندمــا أرســل الأنبــا مرقس الأســقف بكرســى إســنا عــام 1893م كشــفاً إلــى البطرخانة بالكنائــس التــى فــي إيبارشــيته وقتئــذٍ وجــاء فيــه فيمــا يخــص إيبارشــية الأقصــر وإســنا وأرمنــت مــن ضمنهــا كنيســة مارجرجــس المعروفــة بالديــر القائــم فــوق الرزيقــات

ويذكــر أن الديــر بُنــى علــى يــد القمــص بولــس الكبيــر كاهــن هــذا الديــر ، عِوَضًـا عــن الديــر الأصلــى القديــم الــذى كان قائمــا بداخــل الصحــراء غربًــا وجــرى هجــره لبعــده وصعوبــة الوصــول إليــه

كنائس الدير:

الكنيســة الاثريــة : وهــى باســم الشــهيد مــار جرجــس والتــى ترجــع إلــى القــرن ال19/18م

كنيســة الســمائيين : وهــى موجــود بالفنــاء الخارجــى عنــد البوابــة الرئيســة مــن الناحيــة اليمنــى بجــوار المدافــن

ويحتفــل الديــر ســنويا بالقديــس العظيــم مــار جرجــس احتفــالاً كبيــرًا وهــو مــن أعظــم الاحتفالات فــي القطــر المصــري وأكبرهــا . فإليــه يتدفــق الآلاف بــل الملاييــن مــن الزائريــن للديــر مــن داخــل القطــر المصــري أو خارجــه أقبــاط ومســلمين وفيــه مظاهــر البهجــة والفــرح ويكــون فيــه ظهــورات كثيــرة ومعجــزات كثيــرة لا حصــر لهــا

كمــا كان أول تنظيــم لعيــد مــار جرجــس عــام 1975م ناجحــا جــدا وهــو أول عيــد يعمــل بالديــر واســتمر الاحتفــال حتــى الآن فــي مــن الفتــرة مــن أول هاتــور إلــى 7 هاتــور 10 – 16 نوفمبــر مــن كل عــام.