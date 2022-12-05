شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكتاب المقدس وأقسامه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكتاب المقدس مجموع الأسفار الإلهية التى كتبها القديسون، وهم (موجهون) من الروح القدس، المكونة للعهدين القديم والجديد، والمؤلفة من 73 سفرًا – 46 العهد القديم، 27 العهد الجديد، (وذلك بإضافة السبع أسفار القانونية الثانية).

وسمى الكتاب المقدس مرة واحدة بهذا الاسم "الكتب المقدسة" (2تى3:15)، أى الكتابات المقدسة، تمييزا لها عن الكتابات الأخرى.

ويرجع تاريخ البدء في كتابة الكتاب المقدس إلى 3472 سنة مضت، فقد دعا الله موسى ليبدأ فى تدوين أسفاره الخمسة الأولى عام 1512 قبل الميلاد، وأستغرق تدوينه حوالى 1610 سنة، فقد سجلت آخر أسفار العهد الجديد عام 98 ميلادية، ولقد قام بكتابته أشخاص كثيرون لم يعرف منهم سوى 40 شخصا، أولهم نبي الله موسى وآخرهم يوحنا.

لغات الكتاب المقدس

العبرية: وهي لغة العهد القديم، وهي تدعى اللسان اليهودي

الآرامية: وهي اللغة الشائعة في الشرق الأوسط إلى أن جاء الإسكندر الأكبر.

اليونانية: لغة العهد الجديد، فكانت اللغة الدولية في زمن المسيح

ترجمة الكتاب المقدس

يعتبر الكتاب المقدس أول كتاب ترجم، فقد ترجمت النسخة السبعينية من العبرية إلى اليونانية عام 250 ق.م واستمرت ترجمات الكتاب المقدس منذ ذلك التاريخ، وقد ترجم منها إلى الآن أكثر من 1660 لغة ولهجة وهذه الترجمات الموجودة الآن في العالم.