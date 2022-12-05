شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تتفقد مشاتل إنتاج شتلات الخضر بالإسكندرية وتقدم التوصيات الفنية للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الارشاد الزراعي، المرور على زراعات الخضر والفاكهة والمشاتل على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعتها، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، ان لجنة من مهندسي الادارة، تفقدوا بعض من زمام منطقة امتداد ابيس التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالاسكندرية لمتابعة المشاتل التجارية لانتاج شتلات الخضر، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالاسكندرية.

واشار عطا، إلى أن ذلك يأتي، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الزراعات البستانية من : حدائق، خضر، صوب، مشاتل، نباتات طبية وعطرية، فضلا عن زراعات النخيل، بعموم الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والارشادي للمزارعين لزيادة الانتاجية، والحفاظ على ثروة مصر النباتية.

واضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، انه تم تقديم عدد من التوصيات الفنية المزارعين، نتيجة للمشاهدات على أرض الواقع، حيث تم أيضا التنبيه على اصحاب المشاتل بضرورة التعامل فقط مع اصناف وهجن الخضر المسجلة بوزارة الزراعة مع الحصول على مستند شراء(فاتورة)من مصدر البذرة، كذلك ضرورة تعقيم صوانى الزراعة عقب كل دورة انتاجية.

واشار الى انه تم التأكيد على أهمية خلط مطهر فطرى مع بيئة الزراعة للسيطرة على الامراض الفطرية واعفان الجذور، كذلك استخدام ابواب مزدوجة للصوب لمنع دخول الحشرات مع اجراء رشة ضد الحشرات الثاقبة الماصة: الذبابة البيضاء، والمن، للسيطرة على الامراض الڤيروسية، مع تخفيض الاحتياجات المائية والسمادية للشتلات فى مرحلة التسويق، كذلك الاحتفاظ فى المشتل بسجلات لتدوين حركة العمل بالمشتل و تسجيل زيارات الجهات الرقابية والاشرافية.