شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن عن دورة مجانية للمقبلين على الزواج لأول مرة فى الإسكندرية وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت دار الافتاء لأول مرة في الإسكندرية وأسيوط، بعقد الدورة المجانية للمقبلين على الزواج ، حيث يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

تمَّ فتح التسجيل بالبرنامج السابع عشر لتدريـب وتأهيل المُقبليـن علـى الـزواج، بدار الإفتاء المصرية.

يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج على أسس الحياة الزوجية الناجحة ومهارتها.

التسجيل والاشتراك مستمر حتى اكتمال الأعداد.

للاشتراك: سجل بياناتك عبر هذا الرابط:

1. رابط التسجيل في القاهرة: https://2u.pw/qZ89m3

2. رابط التسجيل في الإسكندرية: https://2u.pw/cUBEMu

3. رابط التسجيل في أسيوط: https://2u.pw/2q9ci9

وللمزيد من الاستفسارات: يمكن التواصل (واتس آب) على: (01282282892)، يوميا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.



دار الإفتاء



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