شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم لمدارس النيل المصرية الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية، للعام الدراسي 2023 - 2024 بفروعها (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر- أسوان الجديدة) بالمراحل التعليمية:

Pre-KG – KG1 – KG2 – GR1 – GR2 – GR3 – GR4 – GR5 – GR6 – GR7 – GR8

ويتم التقديم إلكترونيًا في الفترة من يوم السبت 3 ديسمبر الجارى و31 من نفس الشهر.

وطالبت أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.