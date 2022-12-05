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خطوات التقديم لمدارس النيل المصرية الدولية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تعلن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية، للعام الدراسي 2023 - 2024 بفروعها (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر- أسوان الجديدة) بالمراحل التعليمية

Pre-KG – KG1 – KG2 – GR1 – GR2 – GR3 – GR4 – GR5 – GR6 – GR7 – GR8

ويتم التقديم إلكترونيًا في الفترة من يوم السبت 3 ديسمبر الجارى و31 من نفس الشهر.

 

وطالبت أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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