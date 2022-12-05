شكرا لقرائتكم خبر عن تحمى حقوق العمالة المصرية.. تعرف على مكاتب التمثيل العمالى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة القوى العاملة 9 مكاتب تمثيل عمالي بسفارات مصر، لرعاية وحماية حقوق ومصالح العمالة المصرية بالخارج، والرد على استفساراتهم، وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال، حيث نجحت تلك المكاتب خلال عام 2022 من استرداد 326 مليونًا و330 ألفًا و712 جنيهًا مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.

-هي مكاتب فنية، مقرها بالسفارة أو القنصلية العامة بالخارج، تتبع وزارة القوى العاملة، وتخضع للتوجيه العام من مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

-تعد بمثابة حلقة الوصل بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها.

-يتمثل دورها في حماية ورعاية واسترداد الحقوق، وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال، والرد على شكاوى واستفسارات العمال المصريين بالخارج.

-تقوم بدراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

-ترعى مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

-التوجيه الفنى لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

-المشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

-بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

-التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

-وضع البرنامج الفنى لزيارات وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.

-إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

-إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.