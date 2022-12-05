شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "أبو الريش": لا يوجد لقاح لفيروس المخلوى وانتشاره مستمر حتى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش اليابانى بقصر العينى، إن الطفل يكون معدى بفيروس المخلوى يوم قبل ظهور الأعراض وطوال فترة الأعراض التى تتراوح من 3 أيام حتى أسبوع، موضحة أن نسبة الوفيات 5% وحتى 1.7% وأن أكثر الحالات المعرضة للوفاة أو صعوبة الحالة هم الأطفال المصابون عوامل خطورة مثل المبتسرين والأطفال المصابين بأى مرض فى القلب.

وأشارت الدكتور رشا جمال فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى أن حالات زيادة الحساسية بعد التعافى فى بعض الحالات نتيجة لوجود تاريخ وراثى للحساسية فقط، مؤكدة أن الفيروس المخلوى ليس له تطعيم لأن نسبة الإصابة والوفيات محدودة وبالتالى لا يعتبر المخلوى جائحة دفعت العلماء لتطوير لقاح أو تطعيم له.

واستطردت مدير مستشفى أبو الريش اليابانى أن الأطفال الأكثر عرضة للأصابة بالفيروس المخلوى الأقل من عامين ولكن ذلك لا يمنع إصابة الأطفال فى عمر بعد ذلك، موضحة أن الفيروس قد يصيب الكبار فى السن فوق الـ 65 ولديه أمراض مثل القلب والسكر.

وأردفت الدكتورة رشا جمال أن الفيروس ينتشر من الخريف أول نوفمبر وحتى أول الربيع ومستمر حتى شهر فبراير فى العالم كله وليس فى مصر فقط، مشيرة إلى أن المستشفى تستقبل فى هذا الوقت حالات التهاب شعبى ورئوى كثير والحساسية والمعدل لم يزيد عن الأعوام السابقة ولكن الإجراءات الاحترازية فترة كورونا ساهمت فى تقليل الإصابات.