شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صرف أكثر من 330 مليون جنيه فى أعمال البر وخدمة المجتمع خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف جهودها، خلال عام 2022 فى مجال البر وخدمة المجتمع، حيث أكدت إنفاق أكثر من (330) مليون جنيه في أعمال البر وخدمة المجتمع لهذا العام ليصل بذلك إجمالي ما تم صرفه من الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مليارين ومائتي مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم صرف (30) مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، وصرف (20) مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

كما تم صرف (20) مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، و صرف (10) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة".

فيما تم صرف (21) مليون جنيه لتوزيع (2000) طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان 1443هــ، وصرف مليون جنيه دعمًا لنقابة محفظي القرآن الكريم، وصرف أكثر من (31) مليون جنيه قرض حسن بدون فوائد لعدد (4240) موظفًّا من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

8. صرف (22,5) مليون جنيه لمستحقي الوقف.

9. توزيع أكثر من (1637) طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة تقدر بنحو (222,431,000) جنيه.