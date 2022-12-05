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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. صبحي شعبان علي شرف، نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. محمد رجاء محمد السطوحي، عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس.

• د. حسام عويس عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية الآثار جامعة عين شمس.

• د. رضا عبدالحليم عبدالمجيد عبدالباري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بنها.

• د. خالد السيد فؤاد الحديدي، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة بني سويف.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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