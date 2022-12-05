شكرا لقرائتكم خبر عن رفع التعديات والإشغالات على الطريق العام فى حملة ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لأعمال رفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتكثيف حملات ضبط المخالفات فى أحياء بولاق الدكرور وشمال الجيزة.

وفي هذا الإطار وبمتابعة من محمد نور الدين السكرتير المساعد، تم رفع التعديات والبلدورات ووسائل المخالفة لحجز أماكن لانتظار السيارات بالطريق العام بشارع ترعة عبدالعال 1 بالإضافة إلى رفع السيارات المتهالكة لتحسين الشكل العام للطريق، كما تم متابعة جهود رفع المخلفات والقمامة بشارع ناهيا اتجاه الطريق الدائري لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.