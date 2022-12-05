شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير محمد شاكر: الربط الكهربائى مع السعودية من أكبر المشروعات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، يعتبر من أكبر وأهم المشروعات في المنطقة بالكامل فى هذا المجال المهم، موكدا أن مصر تضع على رأس أولوياتها الفترة المقبلة، تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي، للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجانبين المصري والسعودى، بدأوا فى مرحلة أمر توريد المهمات اللازمة لتركيب خطوط النقل، سواء على الأراضي المصرية أو السعودية، موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع، الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة، الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

و أضاف شاكر، أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود، بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى، مضيفا أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات ، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.