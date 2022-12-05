شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اختبار موحد لجميع طلاب الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة، تأتى وفق العام الماضى بامتحان موحد على مستوى الجمهورية فى كل المواد، مضيفة أن الامتحانات ستكون فى المنهج الدراسى بأكمله دون حذف، حيث يتم توزيع جزئيات الأسئلة نسبيا على الموضوعات المقرره فى المناهج الدراسية حسب طبيعة كل مادة دراسية، مضيفة أن الأسئلة ستكون لقياس وفرز مستويات الطلاب.

وكانت عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 28 نوفمبر 2022، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة 2022 – 2023.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرصه على هذه اللقاءات، التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور الإعلام الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادًا للامتحانات، وموضحًا أنه سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

وقال الوزير إن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.