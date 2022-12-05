شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية: صيانة المدن الجديدة تستهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن المشكلة الأكبر والأقوى التي تواجههم، هي الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات، والاستدامة في هذه المدن والمناطق الجديدة، مع خلق فرص عمل والحفاظ على صحة وتعليم المواطنين.

وأضاف خالد صديق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنهم يطورون حياة كاملة، وما يحدث من تطوير ليس جدرانا فقط، ولكن يتعاملون مع باقي معطيات الحياة للإنسان للحفاظ على المكتسب الذي وصلنا له.

وعن تحصيل أموال من المواطنين في المدن الجديدة، قال: "ما نحصل عليه فلوس صيانة ودي فلوس بتتحوش عشان المشروع يعيش لأجيال جاية كتير ولو استخسرنا هذه الفلوس هيدمر المشروع وممكن يصل لمرحلة أنك تشيل وتزيل وينتهي قبل عمره الافتراضي وتبقى عايز تبني غيره".