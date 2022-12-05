شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى وأورسولا فون دير لاين بمنتجع وسبا جراند روتانا شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عزمى سامى مدير عام منتجع وسبا جراند روتانا شرم الشيخ، أن جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لشئون المناخ، ورئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، قد اختارا منتجع وسبا جراند روتانا شرم الشيخ مقرا لإقامتهما أثناء حضورهما قمة مؤتمر المناخ cop 27 والمقامة فى شرم الشيخ، وقد جاء هذا الاختيار نتيجة لتميز وتفرد الفندق عن باقى الفنادق بالمنطقة، والفندق يقع على شواطئ شرم الشيخ المثالية التى تُعد وجهة ساحلية مُلهمة، ويتميز بشاطئه الخاص الممتد على مسافة 450 مترًا وحمام سباحة مذهل مُحاط بمناظر طبيعية استوائية مورقة مع أكثر من 2000 شجرة نخيل.

حيث تُعد شرم الشيخ حالياً واحدة من أكثر الوجهات السياحية المرغوبة فى العالم للغطس والغوص.

ويقع المنتجع الفاخر على شاطئ البحر على بعد 8كم من مطار شرم الشيخ الدولى ووسط خليج نعمة وعلى بعد 2 كم من مركز مؤتمرات شرم الشيخ الدولي)، مما يسهل الوصول إلى العديد من مناطق الجذب السياحى فى المنطقة.

ويوفر المنتجع 526 غرفة وجناحًا فندقيًا فاخرًا وغرفًا وأجنحة فندقية فى نادى روتانا بالإضافة إلى 9 فيلات ملكية ذات أربع وخمس غرف نوم وحمام سباحة خاص. وتحتوى جميع الغرف والأجنحة الفندقية الفاخرة على شرفة خاصة أو تراس يطل على جزيرة تيران على البحر الأحمر أو حدائق المنتجع الخلابة.