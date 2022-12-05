شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "بشاير الخير 2": المشروع يتضمن 12 مرحلة والصيانة كلمة السر للحفاظ عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد سامي عاشور، رئيس مشروع بشاير الخير2 بغيط العينة، أن المشروع واحد ضمن 12 مرحلة من بشاير الخير التي تخدم المواطنين، موضحا أن مشروع بشاير الخير 2 استكمال لبشاير الخير1 الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه عام 2015.

وأشار محمد سامي عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن مشروع بشاير الخير 2، مقام على مساحة 30 فدانا، بإجمالي 22 عمارة سكنية، بطاقة استيعابية 1100 وحدة سكنية والوحدة السكنية مساحتها 90 مترا.

وتابع: "وحدات الاسكان في بشاير الخير كاملة الفرش والمرافق وكهرباء ومياه"، مؤكدا أن الاهم من انهاء المشروع هو الحفاظ عليه من خلال الصيانة الدورية المستمرة للمباني، قائلا: "الصيانة والمتابعة كلمة السر لنجاح المشروعات ويحقق أكبر استفادة منها".