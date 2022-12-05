شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بالتعامل بحسم مع أى تعدٍ جديد على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بضرروة التعامل بحسم مع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية في أي محافظة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها.

كما وجهت الوزارة بضرروة تكثيف المرور الميدانى بالمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ للمتابعة على مدار اليوم .

يذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء، والذى يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.