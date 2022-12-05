شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على تنفيذ محور أبو ذكرى: ربط الجزء الشمالى بالجنوبى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السلام محمد سالم، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكرى، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، شرف كبير له.

وأكد الدكتور عبد السلام محمد سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن محور المشير أبو ذكري تم تنفيذه بطول الاسكندرية بالكامل وحتى طريق برج العرب وربط بمحاور عرضية، موضحا أن العمل تخطيطيا ربط الجزء الشمالي بالجنوبي الذي يوجه فيه استاد برج العرب وسهل حركة المرور.

وتابع: "كل الاستشاريين اللي اشتركوا في تصميم محور أبو ذكري والتنفيذ متعلمين ودارسين في الخارج وما تم تنفيذه من قياسات بتتعمل بره في اوروبا"، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من نوفمبر 2020 إلى 2022 استغرق سنتين وهو انجاز وعدد الشركات التي كانت تشارك في انشاء المحور كثيرة وعملت بشكل خلية نحل لا تتوقف عن العمل.