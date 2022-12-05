شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيرى: لن نترك حق مصر فى آثارها التى خرجت بطرق غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك صحوة لعودة الآثار المهربة للخارج، موجها الشكر لوزارة الخارجية والنائب العام ومكتب التعاون الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، للاستماع إلى الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بشأن خطة الوزارة فيما يخص قطاع الآثار في المرحلة القادمة.

و قال وزيري: "مش هنسيب حق مصر في آثارها اللي خرجت بطرق غير شرعية"، كما تحدث وزيري عن عرض الأزياء أمام أهرامات الجيزة لدار الأزياء الفرنسية ديور .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن الفعاليات الشبيهة بعرض الأزياء الذى تم أمام الأهرامات تمكن المجلس من توسيع مصادر دخله وتعظمها اقتصاديا مع اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الآثار، مضيفا "كل العلماء يحضروا الفعاليات للحفاظ على الآثار وضمان عدم الاقتراب منها أو الإضرار بها"، مشيدا بدور المجلس الأعلى للآثار في هذا السياق، قائلا: "تفكير خارج الصندوق".