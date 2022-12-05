شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة المشير فؤاد أبو ذكرى: تكريم والدى بعد 40 عاما من وفاته وفاء وفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة ليلى أبو ذكري، ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، الذي كرمته الدولة المصرية، بإطلاق اسمه على محور التعمير الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالإسكندرية، كواليس خاصة من حياة والدها.

وقالت ليلى أبو ذكري، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، التي تقدم حلقة خاصة من برنامج «صالة التحرير»، من الإسكندرية، على قناة صدى البلد، أنها شعرت بفرحة كبيرة لتكريم والدها بعد 40 عاما من وفاته.

ولفتت المهندسة ليلى أبو ذكري، إلى أنها شعرت بالوفاء والفرحة والفخر والاعتزاز والتقدير لوالدها، بعد إطلاق اسمه على محور التعمير، موضحة أن تكريم والدها بعد هذا العمر، يوحي أن الدنيا لا زالت بخير، مؤكدة أن أحفاد والدها شعروا بالفخر عند إطلاق اسم جدهم على محور التعمير.