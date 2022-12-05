شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تناقش 12 بحثا خلال ندوة المعابد والمعلومات اليونانية والرومانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم، ندوة المعابد والمعبودات اليونانية والرومانية في مصر التي جرت بقاعة المؤتمرات بالكلية برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار والدكتور محسن صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بالكلية.