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شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تناقش 12 بحثا خلال ندوة المعابد والمعلومات اليونانية والرومانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم، ندوة المعابد والمعبودات اليونانية والرومانية في مصر التي جرت بقاعة المؤتمرات بالكلية برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار والدكتور محسن صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بالكلية.
وناقش المشاركون في الندوة 12 بحثاً عددا من الموضوعات أهمها: "المعبودة تاسنت نفرت"، "العصا المُقدسة الخاصة بالمعبودات في مصر خلال العصرين اليوناني والروماني"، "معبد حورس الشرقي في دندرة"، "اجرومية المعبد المصري في العصرين البطلمي والروماني"، "بس- رب الشفاء في العصرين اليوناني والروماني"، "تصوير الثالوث السكندري في الفنون بين المحلية والرومانية"، "مدخل الروح بين الفرعونية والاتروسكية والبطلمية"، "طُرز تصوير سيرابيس على العملة السكندرية"، "تاورت - أنثى فرس النهر- معبودة الأمومة والطفولة بمصر القديمة".
المشاركون فى الندوة
جانب من الحضور فى الندوة
جانب من الحضور
ندوة أثار القاهرة