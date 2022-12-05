شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للمتطوعين فى متحف الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين كدعوة للتضامن وتعزيز العمل التطوعي ولتسليط الضوء على قيمة المتطوعين والمتطوعات وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي.

ووفق بيان مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهرة أن اليوم الدولي للمتطوعين، يسلط الضوء على تأثير المتطوعين بالفعل على مجتمعاتهم، وفرصة لتشجيع المزيد من الناس على التفكير في كيفية التطوع داخل مجتمعاتهم، حيث تم إطلاق جائزة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، بهدف الاحتفاء بمساهمة المتطوعين في ثلاثة فئات مختلفة للجائزة وهم الابتكار والمبادرة والعمل بروح فريق العمل.