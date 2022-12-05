شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق فيلما عن مسار الإحالة للمعنفات ضمن حملة الـ16 يوما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومى للمرأة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، فيلما يناقش مسار الإحالة بين الخدمات الأساسية للنساء اللاتى يتعرضن للعنف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن نظام الإحالة هو نظام عالمى للمرأة المعنفة ، مكون من مجموعة من الخدمات يقدمها مجموعة من الشركاء مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة التضامن، من خلال دور الإيواء والقطاع الطبى ممثل فى المراكز الطبية للمرأة الآمنة ، وأشارت إلى أنه من بين الخدمات الأساسية ضمن حزمة الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة تأتى وحدات المرأة الآمنة ووحدات لمناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات.

وأشارت إلى أنه فى إطار نظام الإحالة يتم تبادل الترتيبات المختلفة للقطاعات الموجودة فى هذا النظام والسيدة تستطيع طلب الدعم من أى مسار من مسارات الإحالة سواء من قسم الشرطة أو النيابة العامة أو مكتب شكاوى المرأة لوحدة المرأة الآمنة أو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.

ويتضمن الفيلم توضيح دور وخدمات مكتب شكاوى المرأة ، ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، ووحدات مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعات.