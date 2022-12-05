شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسي: حريصون على عدم انعكاس زيادة الأسعار على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية.. استشارى محور أبو ذكرى: العمل كان شبه مستحيل وتنفيذه مطابق للمواصفات العالمية

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مش هنسيب أهالينا.. الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية.. ويؤكد: حريصون على عدم انعكاس زيادة الأسعار على المواطن.. تدخلنا لمنع زيادة أسعار الكهرباء والغاز والسماد.. ويدخل سوق العمل مليون شخص سنويا.. الرئيس عن تطوير المنتزه: شواطئها مفتوحة لكل الناس وبنعمل حاجة حلوة وبنحافظ على تاريخنا

الدولة تعمل بكل القطاعات ومعلومات المشروعات متاحة للجميع.. نحط كل المصريين فى الصورة معانا عشان يعرفوا الإمكانيات الموجودة.. المخالفات تعطل تطوير وبناء المحاور.. و700 مليون جنيه تعويضات لإخلاء مكان محور المحمودية





نفذنا مشروعات إسكان للمناطق الخطرة بـ150 مليار جنيه.. مليون وحدة سكنية فى الإسكندرية خلال السنوات المقبلة.. مش هنزيل عمارات لتنفيذ.. المحاور الجديدة.. والرئيس يوجه بإنشاء صندوق لصيانة مبانى الأسمرات وبشائر الخير

استشارى محور أبو ذكرى: العمل كان شبه مستحيل وتنفيذه مطابق للمواصفات العالمية.. اللواء أحمد العزازى: محور التعمير يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة.. ووزيرة التخطيط: توقعات بتحقيق الاقتصاد معدل نمو 5 %بنهاية العام