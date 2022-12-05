شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى 3.8 شهر والقمح 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني يكفى 6.6 شهر، والزيت التموينى 5.7 شهر والمكرونة التموينية 7.6 شهر، كما أن المخزون الاستراتيجي من القمح التموينى يكفى 5 أشهر والسكر التموينى 3.8 شهر، مع العلم أن الموسم الجديد للسكر سيبدأ في 15-1-2023.
وأضاف وزير التموين، أن الاحتياطى من اللحوم الحية يبلغ 12 شهرًا، والدواجن المجمدة 4.7 شهر، وأن الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة شهريًا للمواطنين على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة كذلك طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الاخرى بكافة الفروع والمنافذ التموينية .