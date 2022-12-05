شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى 3.8 شهر والقمح 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني يكفى 6.6 شهر، والزيت التموينى 5.7 شهر والمكرونة التموينية 7.6 شهر، كما أن المخزون الاستراتيجي من القمح التموينى يكفى 5 أشهر والسكر التموينى 3.8 شهر، مع العلم أن الموسم الجديد للسكر سيبدأ في 15-1-2023.

‏وأضاف وزير التموين، أن الاحتياطى من اللحوم الحية يبلغ 12 شهرًا، والدواجن ‏المجمدة 4.7 شهر، وأن الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة ‏شهريًا للمواطنين على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.

وقال أحمد كمال ‏المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن ‏الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة كذلك طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الاخرى بكافة الفروع والمنافذ التموينية .