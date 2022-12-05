شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ2.27 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الداخلية حملات أمنية استهدفت تجار المخدرات ونجحت في ضبط ( 6241 قضية إتجار فى المواد المخدرة).. بإجمالى عدد (6971) متهما، وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 4027,499 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1805,291 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (390,309 كيلو جرام).

أسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (307,179 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (162,94 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (2,763 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (1,60 كيلو جرام) و (18,414,244 قرص لعقار الترامادول- 2 كيلو جرام من ذات المخدر) و(120740 قرص مؤثر) و (37789 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 3 كيلو جرام لذات المخدر ) و (8 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً قرابة (147,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (27) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (2,027٫000٫000 ) مليار جنيه تقريباً.