شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تصريح تسيير عائمة ألقت مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، للتحقيق في واقعة عدم التزام إحدى العائمات التى ألقت مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، وعدم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاُ من إلقاؤها في الأماكن المخصصة لذلك.

يشار إلى أن ما حدث من العائمة مخالفا للمادة 71 من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 3020 ولائحته التنفيذية ، وبالتالي فإن الباخرة تُعد مخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2015 ، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وقامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم 48 لسنة 1982 بتاريخ 4 سبتمبر 2022 وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولى الباخرة ، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة.

كما قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا بتاريخ 5 سبتمبر 2022 إصدار قرار إدارى بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها لإشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وتوجه سويلم بالشكر لمسئولي وزارتى البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى على سرعه الإستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم إتخاذها تجاه الواقعة.

كما توجه بالشكر والتقدير المواطنين علي تفاعلهم الإيجابي وحرصهم علي حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة ، داعياً المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدى على نهر النيل على الخط الساخن ٠١٥٥٥٩٩٤٣٤٣ ، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي حالة تعدى على المجارى المائية حيث تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.