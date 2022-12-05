وزيرة البيئة: حقوق انتفاع للقطاع الخاص لممارسة السياحة البيئية بالمحميات

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، منح حقوق انتفاع للمستثمرين لممارسة أنشطة سياحة بيئية فى المحميات الطبيعية تصل إلى 10 سنوات، ووضعت الوزارة شرطا بتشغيل السكان المحليين فيها، مشيرة إلى أنه تم البدء بمحميتى نبق ورأس محمد بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، بمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة لمتابعة انشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة، الأمر الذى عقبت عليه الوزيرة بتأكيدها أنه تم انشاء الوحدة منذ عام 2019، موضحة أن الوزارة تختص بوضع سياسات واستراتيجيات وليست تنفيذية.

واستعرضت ياسمين فؤاد أبرز المحاور الهامة التى عملت عليها الوزارة الفترة الماضية، حفاظا على حقوق الانسان ومنها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وصولا إلى 116 محطة على مستوى الجمهورية.

ونوهت "فؤاد" إلى حرص الوزارة نشر تقرير دورى كل 3 أيام بشأن جودة الهواء، ويتم تنبيه المواطنين حال وجود أى تركز للملوثات، حفاظا على صحة المواطنين من أصحاب الحساسية والأمراض التنفسية، مؤكدا على الشفافية الكاملة من خلال المعلومات والبيانات التى يتم نشرها.

وفى سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى استهداف وصول التشجير على مستوى الجمهورية إلى 2 مليون شجرة العام القادم، فضلا عن المضى قدما فى مشروع إعادة تأهيل البحيرات المصرية ووقف الصرف الصحى المباشر عليها فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ولفتت ياسمين فؤاد إلى تقديم الوزارة حزم لدعم توفيق المصانع المخالفة أوضاعها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، منوهة أيضا لبرنامج التفتيش البيئى من خلال تحرير محاضر للمصانع المخالفة ومطالبتها بتوفيق الأوضاع.