شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تلقى المخلفات على الطريق العام وإزالة 430 حالة إشغال بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق، ورصد السيارات التي تلقي المخلفات على الطريق العام، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات ضبط المخالفات وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على سيارة محملة بالمخلفات وذلك أثناء إلقاء المخالفات بشارع عثمان أحمد عثمان، وتم إيداعها بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها، وذلك بمتابعة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.

وفي سياق متصل، شن القطاع الشمالي حملة إشغالات، أسفرت عن رفع 230 حالة إشغال متنوعة بشوارع الهرم، والتعاون، وجعفر، وضياء، وزهني، والمحولات، كما تم تنفيذ حملة نظافة وتجريد ورفع الأتربة بشارع عثمان أحمد عثمان وشارع محمد أنور السادات وغسيل الجزيره الوسطى بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وشن القطاع الجنوبي حملة إشغالات مكبرة، بشارع امتداد عز الدين عمر وشارع الثلاثيني والعروبه وعثمان محرم وشارع الإخلاص، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخازن الحي.