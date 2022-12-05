المصرية لمستحضرات التجميل ECC تشارك في المبادرة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

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القاهرة - سامية سيد - • د. محمد صلاح: مبادرة "ابدأ" مهمة للغاية والأهم استمرارها في دعم الصناعة المصرية

• د. محمد صلاح: يوجد فرصة ذهبية لتصدير مستحضرات التجميل لدول إفريقيا من حيث الجودة والسعر التنافسي في هذه الأسواق

• د. محمد صلاح: الشركة بصدد افتتاح مصنعها للمكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة

شاركت الشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC في مبادرة "ابدأ"، المبادرة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية في مدينة المنصورة الجديدة، التي تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكد الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC، أن مبادرة "ابدأ" مهمة للغاية ودورها فعّال ومؤثر على الأرض، حيث استطاعت أن تسهل للشركات أموراً كثيرة، ووجودهم كان داعماً كبيرًا لها والأهم هو استمرارها في دعم الصناعة المصرية، حيث يوجد فرصة ذهبية لتصدير مستحضرات التجميل لدول إفريقيا من حيث الجودة والسعر التنافسي في هذه الأسواق. وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طمأنه قائلاً: "مش هنسيبك يا دكتور محمد".

وأضاف الدكتور محمد صلاح إن الشركة تحافظ على خطوات التصنيع الجيد GMP مع شركات عالمية لإنتاج أفضل منتج محلي ينافس المنتج المستورد، كما تسعى إلى الاهتمام بالصناعات التكاملية وتخصيص خطوط إنتاج للعبوات البلاستيكية لتقليل الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن الشركة بصدد افتتاح مصنعها للمكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة ونوفر منتجاتنا لـ 350 شركة بالإضافة إلى 5 شركات عالمية في مجال مستحضرات التجميل ونصدر إلى 22 دولة حول العالم."

ووعد الدكتور محمد صلاح في لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل المجهودات اللازمة لرفع قيمة المنتج التجميلي المصري في السوق المحلي والأسواق العالمية، حيث أن مجلس إدارة الشركة يستهدف أن تكون الشركة مركزًا إقليميًا للتصنيع، وتعبئة مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط، وتقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد.

وقال المدير التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC: "عملنا على مدار السنوات الماضية على عقد شراكات مع شركات عالمية، ونظّمنا ورش عمل مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا وخطوات التصنيع الجيد، كما عملنا على فكرة الصناعات التكاملية، وبنينا خطوط إنتاج خاصة بالصناعات البلاستيكية لتلبية احتياجاتنا من العبوات بدلًا من استيرادها من الخارج، مضيفاً أن الشركة تصنّع لكبرى الشركات العالمية في مصر وتصدر إنتاجها للخارج".

والجدير بالذكر أن الشركة المصرية لمستحضرات التجميلECC استحوذت في شهر سبتمبر الماضي على حصة أغلبية في منصة "سورس بيوتي"، أول منصة تسويق وبيع مستحضرات التجميل في مصر.

نبذة عن الشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC:

الشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC هي الشركة المصنعة المتخصصة للصناعات التجميلية ومنتجات العناية الشخصية بقيادة اثنين من قدامى المكافحين في الصناعة مع أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة. تشمل مجموعة منتجات ECC الكريمات والمستحضرات والمواد الهلامية -الجل - والشمع والصابون المستخدم في العناية بالبشرة والعناية بالشعر والحمام والجسم ومستحضرات التجميل الأخرى. وتقدم الشركة لعملائها متجراً شاملاً، حيث توفر لهم تطوير المنتجات والتسجيل والتصميم والتعبئة والتغليف ومصادر المواد الخام والتصنيع والتخزين. وتمكنت المجموعة من النمو بسرعة على مر السنين، مدعومة بعلاقات طويلة الأمد مع العلامات التجارية الرائدة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. وتشمل العلامات التجارية لشركة ECC شركة إنفينيتي، وهي واحدة من أسرع شركات مستحضرات التجميل نمواً في مصر بالإضافة إلى شركة بوبانا التي تركز على منتجات العناية بالشعر والعناية بالبشرة. وفي عام 2021، استحوذت مجموعة لوراكس كابيتال بارتنرز على حصة أقلية في ECC. وفي عام 2022، استحوذت الشركة المصرية لمستحضرات التجميل على حصة أغلبية في منصة تسويق وبيع مستحضرات التجميل المصرية "سورس بيوتي"، أول منصة تجميل رائدة في مصر.

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