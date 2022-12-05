شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إجراءات وضوابط امتحانات طلاب مدارس المسار المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وإجراءات عقد امتحان طلاب مدارس المسار المصرى لجميع الصفوف الدراسية، حيث أكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج تختص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنظومة الطلبة المصريين في الخارج ومدارس المسار المصري ومتابعة عملية تطويرها من كافة الجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية .

وافق وزير التربية والتعليم، على ضم امتحانات مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية إلى منظومة امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وتطبق عليهم جميع الإجراءات المعمول بها للطلاب المتقدمين لامتحانات ابناؤنا في الخارج عدا طريقة عقد الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال الامتحانات الكترونيا لجميع الصفوف مجمعة لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، ويوميا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادي، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات، وتعقد الامتحانات ورقيا بالمدارس، وإرسال أوراق الإجابة من خلال الحقائب الدبلوماسية إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التالية للامتحانات:

- إتاحة تسجيل جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الالكترونية للطلبة المصريين في الخارج.

- الدفع الالكتروني لرسوم الامتحانات من خلال المنصة.

- إنشاء رابط الكتروني يتم إرساله إلى المدارس للتعامل به والمتابعة من خلال المختصين بإدارة ابناؤنا في الخارج.

- إعداد حساب لكل مدرسة، يدخل من خلاله مسئول الإحصاء بالمدرسة لتسجيل درجات الأنشطة.

- التواصل مع المدارس بصورة مباشرة لإرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين في جميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (نسخة ورقية وأخرى الكترونية).

- استلام استمارات التقدم والمستندات لبحث مدى أحقية الطلاب في التقدم.

- يتم فصل طلاب مدارس المسار من المنصة عن طريق العاملين بإدارة ابناؤنا في الخارج وادارة نظم المعلومات.

- إصدار أرقام جلوس الطلاب في جميع الصفوف الدراسية بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم، وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- يتم ارسال الامتحانات الكترونيا لكل فصل دراسي من خلال البريد الالكتروني لكل مدرسة، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات.

- يتم أداء الامتحانات ورقيا بالمدارس وارسال كراسات الإجابة إلى الإدارة العامة للامتحانات من خلال الحقائب الدبلوماسية.

إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات- استلام أوراق الإجابة وإعداد لجنة تقدير الدرجات واستخراج النتائج وارسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات وفقا للقرارات الوزارية المعمول بها بالمدارس المصرية في مصر.

- سرعة إرسال كشوف أسماء الطلاب وأصول مستندات التقدم للامتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في جميع الصفوف الدراسية حتى يتسنى لنا إتخاذ الإجرارات اللازمة للامتحانات.