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10 معلومات عن محور المشير فؤاد أبو ذكرى بالإسكندرية عقب افتتاحه

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى محور المشير فؤاد ابو ذكرى اليوم بالإسكندرية، الذى يعد أحد أهم المحاور لربط المدينة بغرب الإسكندرية والطرق السريعة لتخفيف التكدس المرورى وينشر " الخليج 365 " 10 معلومات عن المحور الجديد.

1-يبلغ طول المحور 35 م ويقطع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى حتى طريق سيدى كرير / المطار

2- سرعة السيارات على المحور 120/كم
3- الأعمال الهيدروليكية بالمحور تتضمن 22بربخا بطول 4500 متر طولى

4- يتضمن زراعة 2000 نخلة و2600 شجرة زيتون فى الجزيرة الوسط وحول المحور

5- شمل التطوير اعمال تطهير المصارف ومنطقة الملاحات بالكامل

6- تنفيذ توسعة كوبرى سيدى كرير بطول 638 مترا وعرض 40 متر لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير.

7- يتضمن 9 حارات مرورية فى كل اتجاه

8- يشمل 4 حارات خدمة و5 حارات حرة

9- إجمالى المسطحات الكبارى فى المرحلة الجارية 320 الف متر مسطح

10- يتضمن 755 عامود إنارة لإضاءة المحور

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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