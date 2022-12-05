شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن محور المشير فؤاد أبو ذكرى بالإسكندرية عقب افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى محور المشير فؤاد ابو ذكرى اليوم بالإسكندرية، الذى يعد أحد أهم المحاور لربط المدينة بغرب الإسكندرية والطرق السريعة لتخفيف التكدس المرورى وينشر " الخليج 365 " 10 معلومات عن المحور الجديد. 1-يبلغ طول المحور 35 م ويقطع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى حتى طريق سيدى كرير / المطار 2- سرعة السيارات على المحور 120/كم

3- الأعمال الهيدروليكية بالمحور تتضمن 22بربخا بطول 4500 متر طولى 4- يتضمن زراعة 2000 نخلة و2600 شجرة زيتون فى الجزيرة الوسط وحول المحور 5- شمل التطوير اعمال تطهير المصارف ومنطقة الملاحات بالكامل 6- تنفيذ توسعة كوبرى سيدى كرير بطول 638 مترا وعرض 40 متر لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير. 7- يتضمن 9 حارات مرورية فى كل اتجاه 8- يشمل 4 حارات خدمة و5 حارات حرة 9- إجمالى المسطحات الكبارى فى المرحلة الجارية 320 الف متر مسطح 10- يتضمن 755 عامود إنارة لإضاءة المحور