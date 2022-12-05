شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تطلق فعاليات أسبوع القراءة بمشاركة وزارة التضامن ودور النشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة الجلالة، فعاليات أسبوع القراءة في دورته الأولي تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من دور النشر.

وقال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الفعاليات تضم العديد من الأنشطة والندوات التوعوية للطلاب، بمشاركة مجموعة من الضيوف في مختلف المجالات منها الصحافة، المسرح، السينما، الرياضة، بجانب العديد من المسابقات الأدبية والمعرفية، للطلاب المتميزين.

الجدير بالذكر، أن مشاركة وزراة التضامن الاجتماعي كانت ببرامج متعددة منها (وعي، فرصة، صندوق مكافحة الادمان، مودة) بجانب عدد من الناشرين.