شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء المنوفية تنفى ما يثار عن إهمال الطاقم الطبى فى مستشفى قويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة أطباء المنوفية، في بيان لها، أن ما يثار عن إهمال الطاقم الطبي نحو المريضة التي اعتدى مرافقوها على الممرضات والعاملات بمستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية، هي أقوال عارية تماماً عن الصحة، وأضافت أنها تتابع تداعيات حادث الاعتداء.

كان قد أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء على كامل دعمه ومجلس نقابة الأطباء لممرضات وعاملات مستشفى قويسنا المركزي واللاتي تم الاعتداء الوحشي عليهن أثناء قيامهن بعملهن الطبي في المستشفى من قبل مرافقي مريضة، والذي أدى لإصابة خمس ممرضات وثلات عاملات بالمستشفى.

وأشار الدكتور حسين خيري، إلى أنه التقى بوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بعد عودته من زيارة مستشفى قويسنا المركزي، وأكد وزير الصحة والسكان على عدم تهاون الوزارة في حقوق الطاقم الطبي، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة التعدي على الممرضات والعاملات بمستشفى قويسنا المركزي.