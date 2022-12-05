شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن أماكن تواجد حملة تطعيم شلل الأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة بأن الفترة ما بين 11 إلى 14 من شهر ديسمبر الحالي، ستشهد إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لكل من، المصريين وغير المصريين، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

ومن المقرر أن تتم عمليات التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والاتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

يشارك في الحملة حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد.



